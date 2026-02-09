आपकी बातः कामकाजी युवाओं को पेरेंटल केयर लीव देने को लेकर आपके क्या विचार है?



संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का संतुलन

भारत जैसे देश में, जहां परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं, वहां बुजुर्गों को अकेला छोड़ देना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। जिस तरह नवजात बच्चों के लिए 'मैटरनिटी' या 'पेटरनिटी लीव' का प्रावधान है, उसी तरह जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़े माता-पिता की सेवा के लिए भी विशेष अवकाश मिलना चाहिए। इससे युवाओं को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और वे अपने काम पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। - नरेंद्र रलिया, भोपालगढ़, जोधपुर