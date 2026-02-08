आपकी बात : गांव-कस्बों में खेल शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ग्रामीण खेल ढांचे को मजबूत करने की जरूरत

गांव और कस्बों में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएँ, स्थानीय कोच नियुक्त हों और पंचायत स्तर पर खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ। बहुउद्देशीय खेल मैदान, प्रतिभा खोज अभियान, स्कूलों में खेल का एकीकरण और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना भी आवश्यक है, ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर मिल सके।

- शिवजी लाल मीना, जयपुर