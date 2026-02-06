ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने के सही रास्ते तलाशने की जरूरत

सोलर पार्क, सोलर पावर प्लांट, पवन चक्की, हाइटेंशन विद्युत लाइनों की जाल में गोडावण ही नहीं, थार क्षेत्र की जैव विविधता खतरे में पड़ी हुई है। ऊर्जा के तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवेदनहीन तरीके से खेजडिय़ों, रोहिड़ा, केर, कुमट, फोग का खात्मा किया गया है, जिसके चलते गोडावण के साथ कई पक्षियों का जीवन संकट में आ गया है। ये पक्षी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के हैं, जो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाने में मदद करते हैं। थार मरुस्थल के मुख्यत: घास पैदावार का क्षेत्र होने के कारण यह पशुपालन का क्षेत्र रहा है। यहां के अधिकांश वन्यजीव एवं घरेलू पशु घास और चारे पर निर्भर हैं। ऐसे में थार मरुस्थल में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप यहां की पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाडऩा है।

कृषि विशेषज्ञ शिवगिरी का कहना है कि थार क्षेत्र का किसान होने के साथ पशुपालक भी है, लेकिन सोलर पार्क के लिए कितनी निजी, शामलात जमीन वन्यजीव पशुओं और इंसान के लिए छोडऩी चाहिए। उसको कहीं भी संज्ञान में नहीं लिया गया है। शहरों में भी एक मकान बनाने के लिए सेट बैक छोड़ा जाता है तो खेतों का उपयोग अन्य उद्देश्य के लिए करने के लिए खेत पर निर्भर रहने वालों को ध्यान में क्यों नहीं रखा जाता। विद्युत लाइनों के संबंध में यदि खातेदार अपनी जमीन का रूपांतरण आवासीय या औद्योगिक किस्म में करवा देता है तो उसकी जमीन हाइटेंशन लाइन से मुक्त हो जाती है। उचित ज्ञान और सूचना के अभाव में खातेदार ऐसा नहीं कर पाता है तो उसका खेत बर्बाद हो जाता हैं। थार मरुस्थल में सोलर कंपनियों के लिए सरकार ने ऐसा ही किया है।

