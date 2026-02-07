Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर-मटर और फूल गोभी सस्ते, बारीक मिर्च हो रही महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज देसी व हाइब्रिड के दामों में गिरावट आई। इस कारण दोनों तरह के टमाटर सस्ते बिके। इनके अलावा हरी मटर और फूल गोभी के दामों में भी गिरावट रही। आज केवल बारीक हरी मिर्च, ​भिंडी और ग्वार फली ही महंगे बिके। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज सस्ते बिके। आज नया आलू 5 से 7 रुपए तो पुराना आलू 2 से 4 रुपए के बीच बिका। वहीं प्याज के दाम भी 10 से 16 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।