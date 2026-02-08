8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

भारत ने दुनिया की सबसे एडवांस्ड 2-नैनोमीटर चिप की डिजाइन, अब फोन-कार की बैटरी लंबी चलेगी

Qualcomm India chip: AI होगा और तेज, लाखों जॉब्स आएंगी। पहले ये काम अमरीका या ताइवान में होता था, अब भारत में हो रहा है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Feb 08, 2026

मोहित शर्मा.

India 2nm chip: जयपुर/बेंगलुरु: भारत अब चिप बनाने की दुनिया में बड़ा नाम बन रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही Qualcomm की 2-नैनोमीटर चिप का अनावरण किया। ये चिप भारत के इंजीनियरों (बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद) ने डिजाइन की है। ये दुनिया की सबसे नई और पावरफुल टेक्नोलॉजी है, जो AI को बहुत तेज बनाएगी।

क्या है ये 2-नैनोमीटर चिप?

ये छोटी-सी चिप (फोन, कार, कंप्यूटर का दिमाग) है। इसमें एक छोटे से हिस्से पर 20 अरब ट्रांजिस्टर लगे हैं। ट्रांजिस्टर जितने छोटे, उतनी ज्यादा स्पीड, कम बिजली और ज्यादा पावर। पहले ये काम अमेरिका या ताइवान में होता था, अब भारत में पूरा डिजाइन हो रहा है।

आम आदमी को क्या फायदा होगा ?

  • फोन: बैटरी 2-3 घंटे ज्यादा चलेगी, फोटो-वीडियो सुपर क्वालिटी।
  • AI फीचर्स (जैसे फोटो एडिट, वॉइस असिस्टेंट) बिना इंटरनेट तेज चलेंगे।
  • कार: ऑटोमेटिक ड्राइविंग, एक्सीडेंट रोकने वाले फीचर्स बेहतर होंगे।
  • घर की चीजें: AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खुद स्मार्ट तरीके से काम करेंगी, बिजली बिल कम आएगा।
  • जॉब्स: लाखों नई नौकरियां आएंगी – इंजीनियरिंग, फैक्ट्री, स्टार्टअप्स में।
  • देश: भारत खुद चिप बनाएगा, चीन-अमेरिका पर कम निर्भर रहेगा।

चिप डिजाइन, स्टार्टअप्स, ट्रेनिंग पर फोकस

सरकार Semicon India Mission 2.0 ला रही है। इसमें चिप डिजाइन, स्टार्टअप्स, ट्रेनिंग पर फोकस। 300 यूनिवर्सिटी में सेमीकंडक्टर पढ़ाई हो रही है। AI के लिए डेटा सेंटर में 70-90 अरब डॉलर निवेश हो चुका है। GPU 10,000 से 50,000 तक बढ़ेंगे।

1-2 साल में फोन-डिवाइस में आएगी चिप

मंत्री वैष्णव ने कहा: "भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, हाई-टेक चिप डिजाइन में लीडर बन रहा है।" Qualcomm ने भी भारत को अपना सबसे बड़ा डिजाइन हब बताया। ये चिप 1-2 साल में फोन-डिवाइस में आएगी, तो हमारा अगला फोन पहले से तेज और स्मार्ट होगा।

आम आदमी को होगा फायदा

  • फोन की बैटरी 2-3 घंटे ज्यादा चलेगी, चार्जर हाथ में लेकर घूमना बंद।
  • फोटो-वीडियो इतने शानदार होंगे कि दोस्त पूछेंगे – "कौन सा फोन है भाई?"
  • AI फीचर्स (फोटो एडिट, वॉइस असिस्टेंट) बिना इंटरनेट के फटाफट चलेंगे।
  • कार में ऑटोमेटिक ड्राइविंग, एक्सीडेंट रोकने वाले सिस्टम और स्मार्ट होंगे।
  • घर का AC-फ्रिज खुद समझकर काम करेगा, बिजली बिल में कमी आएगी।
  • सबसे बड़ा फायदा – लाखों नई जॉब्स आएंगी। इंजीनियरिंग, फैक्ट्री, स्टार्टअप – सबमें मौके।

भारत की तैयारी

  • Semicon 2.0: डिजाइन स्टार्टअप फोकस
  • 300 यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग
  • 7nm तक फैब्रिकेशन का प्लान
  • 90 अरब डॉलर AI निवेश

ये भी पढ़ें

AI की ट्रेनिंग से अपराधियों का खेल खत्म, पुलिस का स्मार्ट तरीका- एल्गोरिदम से पकड़ो अपराधी
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 02:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / भारत ने दुनिया की सबसे एडवांस्ड 2-नैनोमीटर चिप की डिजाइन, अब फोन-कार की बैटरी लंबी चलेगी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Biodiversity Conservation: प्रकृति प्रेमियों के लिए सुनहरा मौका, जयपुर में यहां लगेगा दो दिवसीय वन मेला

जयपुर

बेतहाशा मेडिकल सीटों के लिए गुणवत्ता से न हो समझौता

जयपुर

संपादकीय:’भारत टैक्सी’ ने दिखाई सहकारिता में नई किरण

जयपुर

Rajasthan : यमुना जल और राजस्थान बजट पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कही बड़ी बात

Govind Singh Dotasra significant statement regarding Yamuna water and Rajasthan budget
जयपुर

NEET UG 2026: राजस्थान के हजारों छात्रों के लिए बड़ी खबर, आवेदन शुरू; 3 मई को होगी मेडिकल प्रवेश परीक्षा

NEET Top 100 List, NEET Topper Mahesh Kumar, NEET UG Topper 2025, NEET UG Topper 2025 Mahesh Kumar, NEET, neet result 2025, NEET Topper, neet topper 2025 air 1, neet topper 2025 air 1 marks, neet topper 2025 list, NEET UG 2025, NEET UG 2025 Final Answer Key,
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.