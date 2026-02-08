भारत ने दुनिया की सबसे एडवांस्ड 2-नैनोमीटर चिप की डिजाइन, अब फोन-कार की बैटरी लंबी चलेगी

India 2nm chip: जयपुर/बेंगलुरु: भारत अब चिप बनाने की दुनिया में बड़ा नाम बन रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही Qualcomm की 2-नैनोमीटर चिप का अनावरण किया। ये चिप भारत के इंजीनियरों (बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद) ने डिजाइन की है। ये दुनिया की सबसे नई और पावरफुल टेक्नोलॉजी है, जो AI को बहुत तेज बनाएगी।