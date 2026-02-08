जयपुर में ‘हाई वोल्टेज ड्रामा’, BJP MLA बालमुकुंद आचार्य और कांग्रेस MLA अमीन कागजी का बीच सड़क हंगामा, जानें क्या है वजह? 

काम रुकने की खबर मिलते ही क्षेत्रीय विधायक अमीन कागजी भी मौके पर पहुँच गए। उन्होंने निर्माण कार्य से जुड़े कागजात और प्रशासन की कथित स्वीकृति दिखाते हुए बालमुकुंदाचार्य के हस्तक्षेप का विरोध किया।



कागजी ने कड़े शब्दों में कहा कि "बालमुकुंदाचार्य को अपने विधानसभा क्षेत्र (हवामहल) में ध्यान देना चाहिए, दूसरे के क्षेत्र में आकर माहौल खराब नहीं करना चाहिए।"



कागजी ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कई मंदिरों का भी जीर्णोद्धार करवाया है और वे केवल विकास और मरम्मत कार्यों का समर्थन कर रहे हैं, जो कानूनी रूप से वैध है।