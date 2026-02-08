Rajasthan : यमुना जल और राजस्थान बजट पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कही बड़ी बात

डोटासरा ने कहाकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल 2 साल से पानी लाने का दावा कर रहे हैं, उन्होंने विधानसभा में 4 महीने के भीतर DPR तैयार करने की बात कही, लेकिन आज तक न डीपीआर बनी और न ही ज़मीन पर कोई काम दिखाई दिया। अब फिर शोर कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि इन लोगों ने सिर्फ ज़ोर-ज़ोर से झूठ बोलने में महारत हासिल कर ली है।