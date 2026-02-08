NEET UG 2026: राजस्थान के हजारों छात्रों के लिए बड़ी खबर, आवेदन शुरू; 3 मई को होगी मेडिकल प्रवेश परीक्षा

Medical Entrance Exam: जयपुर.राजस्थान में मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे हजारों विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने NEET (UG)–2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य के छात्र 8 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 रात 9 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 8 मार्च रात 11:50 बजे निर्धारित की गई है।