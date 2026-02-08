8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

NEET UG 2026: राजस्थान के हजारों छात्रों के लिए बड़ी खबर, आवेदन शुरू; 3 मई को होगी मेडिकल प्रवेश परीक्षा

MBBS Admission: NEET परीक्षा 3 मई 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑफलाइन (पेन-पेपर मोड) में होगी और इसकी अवधि 3 घंटे यानी 180 मिनट होगी। परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित होगी, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी शामिल हैं। राजस्थान के अभ्यर्थी हिंदी माध्यम में आसानी से परीक्षा दे सकेंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Feb 08, 2026

NEET Top 100 List, NEET Topper Mahesh Kumar, NEET UG Topper 2025, NEET UG Topper 2025 Mahesh Kumar, NEET, neet result 2025, NEET Topper, neet topper 2025 air 1, neet topper 2025 air 1 marks, neet topper 2025 list, NEET UG 2025, NEET UG 2025 Final Answer Key,

Rajasthan NEET Topper 2025 (Image Source: freepik)

Medical Entrance Exam: जयपुर.राजस्थान में मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे हजारों विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने NEET (UG)–2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य के छात्र 8 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 रात 9 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 8 मार्च रात 11:50 बजे निर्धारित की गई है।

राजस्थान में हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NEET परीक्षा देते हैं। कोटा, जयपुर, सीकर जैसे शिक्षा हब में कोचिंग ले रहे हजारों स्टूडेंट्स इस परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही छात्रों में उत्साह देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द आवेदन कर लेना बेहतर रहेगा।

NEET परीक्षा 3 मई 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑफलाइन (पेन-पेपर मोड) में होगी और इसकी अवधि 3 घंटे यानी 180 मिनट होगी। परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित होगी, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी शामिल हैं। राजस्थान के अभ्यर्थी हिंदी माध्यम में आसानी से परीक्षा दे सकेंगे।

इस परीक्षा के जरिए एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा बीवीएससी एंड एएच, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और बीएचएमएस जैसे आयुष पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही सैन्य नर्सिंग सेवा (MNS) के बीएससी नर्सिंग कोर्स में दाखिले के लिए भी NEET स्कोर अनिवार्य किया गया है।

📋 महत्वपूर्ण तिथियां व फीस विवरण

विवरणतिथि/जानकारी
आवेदन शुरू08 फरवरी 2026
आवेदन अंतिम तिथि08 मार्च 2026 (रात 9 बजे)
फीस भुगतान08 मार्च (रात 11:50 बजे तक)
करेक्शन विंडो10–12 मार्च 2026
परीक्षा तिथि03 मई 2026
समय02:00 PM – 05:00 PM
सामान्य शुल्क₹1700
EWS/OBC₹1600
SC/ST/PwBD₹1000
वेबसाइटnta.ac.in / neet.nta.nic.in

NTA ने 10 से 12 मार्च के बीच आवेदन में सुधार के लिए करेक्शन विंडो भी खोली है, जिससे छात्र अपनी त्रुटियां सुधार सकेंगे। परीक्षा शहर, एडमिट कार्ड, उत्तर कुंजी और परिणाम की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर बाद में जारी की जाएगी।

राजस्थान के शिक्षाविदों ने छात्रों को सलाह दी है कि वे नियमित पढ़ाई के साथ-साथ आवेदन प्रक्रिया पर भी ध्यान दें और केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी लें। समय पर आवेदन और सही तैयारी ही मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का रास्ता आसान बना सकती है। राज्य के हजारों युवाओं के लिए यह परीक्षा भविष्य तय करने वाला बड़ा मौका है।

NEET (UG)–2026 का विस्तृत नोटिफिकेशन व सिलेबस यहां देखें

ये भी पढ़ें

Job Alert: राजस्थान में सरकारी नौकरियों की बहार, 13 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी
जयपुर
Govt-Job-Vacancy-

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Feb 2026 02:40 pm

Published on:

08 Feb 2026 02:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / NEET UG 2026: राजस्थान के हजारों छात्रों के लिए बड़ी खबर, आवेदन शुरू; 3 मई को होगी मेडिकल प्रवेश परीक्षा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Biodiversity Conservation: प्रकृति प्रेमियों के लिए सुनहरा मौका, जयपुर में यहां लगेगा दो दिवसीय वन मेला

जयपुर

भारत ने दुनिया की सबसे एडवांस्ड 2-नैनोमीटर चिप की डिजाइन, अब फोन-कार की बैटरी लंबी चलेगी

जयपुर

बेतहाशा मेडिकल सीटों के लिए गुणवत्ता से न हो समझौता

जयपुर

संपादकीय:’भारत टैक्सी’ ने दिखाई सहकारिता में नई किरण

जयपुर

Rajasthan : यमुना जल और राजस्थान बजट पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कही बड़ी बात

Govind Singh Dotasra significant statement regarding Yamuna water and Rajasthan budget
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.