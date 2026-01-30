Job Alert: राजस्थान में सरकारी नौकरियों की बहार, 13 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी

Government Jobs Rajasthan: जयपुर. राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए वर्ष 2026 सुनहरा अवसर लेकर आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) सहित विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर भर्तियां जारी हैं। लिपिक (LDC) से लेकर वनपाल, महिला पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक और लैब असिस्टेंट तक अलग-अलग क्षेत्रों में भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं।