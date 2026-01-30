30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Job Alert: राजस्थान में सरकारी नौकरियों की बहार, 13 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी

Latest Govt Jobs: युवाओं के लिए सुनहरा मौका: LDC से एयरफोर्स तक कई विभागों में बंपर वैकेंसी,तैयारी का समय अब, आवेदन की दौड़ तेज: 2026 की बड़ी भर्तियों का पूरा शेड्यूल जारी

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 30, 2026

Govt-Job-Vacancy-

फाइल फोटो: पत्रिका

Government Jobs Rajasthan: जयपुर. राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए वर्ष 2026 सुनहरा अवसर लेकर आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) सहित विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर भर्तियां जारी हैं। लिपिक (LDC) से लेकर वनपाल, महिला पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक और लैब असिस्टेंट तक अलग-अलग क्षेत्रों में भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं।

सबसे बड़ी भर्ती LDC की है, जिसमें 10,644 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक के 1100 और लैब असिस्टेंट के 804 पद भी युवाओं के लिए बड़े मौके साबित होंगे।

महिला अभ्यर्थियों के लिए 72 पदों पर पर्यवेक्षक भर्ती और वन विभाग में 259 वनपाल पदों की भर्ती भी आकर्षण का केंद्र है। वहीं, इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर व एयरमैन भर्ती के जरिए देश सेवा का अवसर उपलब्ध है। RIICO में भी 98 पदों पर आवेदन प्रक्रिया चल रही है।

सभी भर्तियों का संक्षिप्त विवरण

भर्ती का नामकुल पदआवेदन अवधिपरीक्षा तिथि
RSSB LDC10,64415 जनवरी – 13 फरवरी 202605–06 जुलाई 2026
वनपाल25906 जनवरी – 04 फरवरी 2026घोषित नहीं
पर्यवेक्षक (महिला)7207 जनवरी – 05 फरवरी 202618 जून 2026
कृषि पर्यवेक्षक110013 जनवरी – 11 फरवरी 202618 अप्रैल 2026
लैब असिस्टेंट80427 जनवरी – 25 फरवरी 202609–10 मई 2026
इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर/एयरमैनविभिन्नअंतिम तिथि 01 फरवरी 202630–31 मार्च 2026
RIICO9821 जनवरी – 20 फरवरी 2026घोषित नहीं

इन भर्तियों से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर परीक्षा तिथियों के अनुसार तैयारी शुरू करें। समय पर आवेदन और सही रणनीति से सफलता की संभावना बढ़ सकती है।

Updated on:

30 Jan 2026 12:20 pm

Published on:

30 Jan 2026 12:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Job Alert: राजस्थान में सरकारी नौकरियों की बहार, 13 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी
