पार्किंग पर पर्ची पॉलिसीः दर-दर अलग दर…हर जगह एक ही ठसका-यहां तो यही रेट लगेगी

राजधानी में नगर निगम भले ही एक हो, लेकिन पार्किंग शुल्क की दरें अनेक हैं। शहर में निगम के 15 से अधिक अधिकृत पार्किंग स्थल हैं। इनसे निगम करोड़ों रुपए का राजस्व वसूल करता है। हैरानी की बात यह है कि चार पहिया वाहन के कहीं 20 रुपए, कहीं 30 तो कुछेक पार्किंग ऐसी हैं, जहां 50 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। यही स्थिति दोपहिया वाहनों की भी है। कई जगह पार्किंग नि:शुल्क है तो कहीं 10 रुपए से 20 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं।