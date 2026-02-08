Jaipur: नाबालिगों से डरा-धमकाकर बलात्कार, 3 दोषियों को 20-20 वर्ष की सजा, कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

POCSO case verdict: अपहरण करके या डरा-धमकाकर नाबालिग से बलात्कार के 3 अलग-अलग मामलों में जयपुर जिले की तीन विशेष अदालतों ने दोषियों को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने नाबालिगों के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यदि स​ख्ती नहीं करेंगे तो अपराधियों के हौंसले बुलंद होंगे। वहीं कोर्ट ने ऐसे अपराधियों के प्रति नरमी दिखाने से साफ इनकार कर दिया।