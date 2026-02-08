जयपुर में मामा-भांजे ने पिस्टल दिखाकर 1.25 लाख लूटे, 90 मिनट में साजिश बेनकाब

Jaipur robbery: जयपुर शहर में चित्रकूट थाना क्षेत्र के बैंक चौराहे स्थित एसबीआइ बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र (कियोस्क) में दो लुटेरों ने पिस्टल दिखाकर कियोस्क संचालक से सवा लाख रुपए लूट लिए। हालाकि पीड़ित की सूझबूझ और मौके पर मौजूद लोगों की मदद से दोनों आरोपियों को डेढ़ घंटे में पकड़ लिया गया। पुलिस ने उनके पास से पिस्टल बरामद कर ली और दोनों को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया।