जयपुर में मामा-भांजे ने पिस्टल दिखाकर 1.25 लाख लूटे, 90 मिनट में साजिश बेनकाब

जयपुर में लूट की साजिश बेनकाब, पत्रिका फोटो
Jaipur robbery: जयपुर शहर में चित्रकूट थाना क्षेत्र के बैंक चौराहे स्थित एसबीआइ बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र (कियोस्क) में दो लुटेरों ने पिस्टल दिखाकर कियोस्क संचालक से सवा लाख रुपए लूट लिए। हालाकि पीड़ित की सूझबूझ और मौके पर मौजूद लोगों की मदद से दोनों आरोपियों को डेढ़ घंटे में पकड़ लिया गया। पुलिस ने उनके पास से पिस्टल बरामद कर ली और दोनों को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया।
डीसीपी (पश्चिम) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि पीड़ित चित्रकूट निवासी हेमंत कपूर (64) इसी बैंक से सेवानिवृत्त हुए है। वह बैंक चौराहे पर एसबीआइ ग्राहक सेवा केंद्र संचालित करते हैं, जहां पैसे जमा करने, निकासी और अन्य बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। दोपहर करीब 12.30 बजे हेमंत काउंटर पर मौजूद थे, तभी दो युवक ग्राहक बनकर केंद्र में घुसे।
जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी मामा-भांजा है। उन्होंने पहले रैंकी की और फिर वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि मामा ने पिस्टल तानकर हेमंत को धमकाया, जबकि भांजे ने काउंटर से सवा लाख रुपए निकाल लिए।
लुटेरों के कियोस्क से निकलते ही पीड़ित ने हिम्मत दिखाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर आस-पास के लोग मौके पर जुट गए। भाग रहे एक लुटेरे को लोगों ने पकड़कर पीट दिया जबकि दूसरा यादवों के मौहल्ले की और बच निकला।
सूचना मिलते ही चित्रकूट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर फरार आरोपी की तलाश शुरू की। कुछ ही देर में पुलिस ने यादवों के मोहल्ले से दूसरे आरोपी को भी पकड़ लिया।
पुलिस को लुटेरों के पास से लूटी हुई रकम नहीं मिली है। जांच में सामने आया कि लुटेरों ने पैसे रास्ते में किसी घर में फेंक दिए थे। पुलिस रकम की रिकवरी में जुटी है और यह भी जांच कर रही है कि पिस्टल कहां से खरीदी गई थी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग