Rajasthan State Highway: राजस्थान के इस स्टेट हाईवे की बदल जाएगी सूरत, 30 करोड़ होंगे खर्च, जयपुर को बड़ा फायदा

सरकार के अनुसार निविदा अनुमोदन की प्रक्रिया जारी है तथा कार्य के लिए ऋण स्वीकृति भी प्रक्रियाधीन है। ऋण स्वीकृत होने के बाद छह माह के भीतर सड़क के नवीनीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा। इस कार्य पर करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि विधायक मनीष यादव ने इस महत्वपूर्ण सड़क के नवीनीकरण का मुद्दा विशेष उल्लेख प्रस्ताव संख्या 295 एवं प्रश्न के माध्यम से सदन में उठाया था, जिसके बाद सरकार ने इसकी आवश्यकता को स्वीकार करते हुए सहमति प्रदान की।