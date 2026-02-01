सेना के जवानों के बच्चों को पढ़ाई में बड़ी राहत, शहीदों के परिवारों को पूरी फीस से छूट, नई पहल से मिलेगा सहारा

सेना में वर्तमान में सेवा दे रहे और सेवानिवृत्त जवानों के बच्चों को ट्यूशन फीस में 20 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह छूट अन्य उपलब्ध स्कॉलरशिप घटाने के बाद लागू होगी। इस व्यवस्था से उन परिवारों को मदद मिलेगी, जिनकी आय सीमित है लेकिन बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं। इस समझौते के तहत आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड सेना कर्मियों के बच्चों को पढ़ाई के साथ मेंटरिंग और काउंसलिंग की सुविधा भी देगा।