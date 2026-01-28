बदमाशों की निगरानी करने वाले अभय कमांड परिसर में घुसे चोर, पुलिसकर्मी की स्कूटी चुरा ले गए, अब पुलिस तलाश रही

पुलिस के मुताबिक शीतल नाथ 24 जनवरी कोड्यूटी पर पहुंची थीं। उन्होंने अपनी स्कूटी ट्रैफिक पुलिस थाना परिसर में बनी स्टाफ पार्किंग में खड़ी की और इसके बाद अभय कमांड कंट्रोल के कार्यालय में चली गई। रात करीब 9 बजे जब शीतल नाथ ड्यूटी खत्म कर पार्किंग में लौटी तो वहां उनकी स्कूटी मौजूद नहीं थी। पहले उन्होंने आसपास काफी देर तक तलाश की, लेकिन स्कूटी का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद चोरी की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी।