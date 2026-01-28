बदमाशों की निगरानी करने वाले अभय कमांड परिसर में घुसे चोर, पुलिसकर्मी की स्कूटी चुरा ले गए, अब पुलिस तलाश रही

पूरे शहर की सुरक्षा और निगरानी करने वाले अभय कमांड कंट्रोल परिसर से एक महिला पुलिसकर्मी की स्कूटी चोरी हो गई। हैरानी की बात यह है कि यह चोरी उस स्थान से हुई, जहां से शहरभर में लगे सीसीटीवी कैमरों की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाती है। मामला बीकानेर का है। घटना के बाद पुलिस महकमे में भी खलबली मची हुई है।
अभय कमांड कंट्रोल में तैनात महिला पुलिसकर्मी शीतल नाथ की स्कूटी ट्रैफिक पुलिस थाना की स्टाफ पार्किंग से चोरी हुई। इस संबंध में जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।
पुलिस के मुताबिक शीतल नाथ 24 जनवरी कोड्यूटी पर पहुंची थीं। उन्होंने अपनी स्कूटी ट्रैफिक पुलिस थाना परिसर में बनी स्टाफ पार्किंग में खड़ी की और इसके बाद अभय कमांड कंट्रोल के कार्यालय में चली गई। रात करीब 9 बजे जब शीतल नाथ ड्यूटी खत्म कर पार्किंग में लौटी तो वहां उनकी स्कूटी मौजूद नहीं थी। पहले उन्होंने आसपास काफी देर तक तलाश की, लेकिन स्कूटी का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद चोरी की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी।
फिलहाल पुलिस अभय कमांड परिसर और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि चोर की पहचान की जा सके। पुलिस की ओर से संदिग्धों पर नजर रखी जा रहीं है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
