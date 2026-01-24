ग्रामीणों ने पकड़ा नकली घी, किया रोड जाम: फूड सेफ्टी टीम पहुंची 11 घंटे लेट, सिर्फ आधा किलो घी बताया मौके पर, गांव वालों ने लगाए आरोप, कहा: सब मिलीभगत का खेल

जयपुर। राजधानी में नकली घी का कारोबार अब गांवों में भी फैल गया है। हालांकि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट नकली घी को पकड़ने में फेल साबित हुआ है। लेकिन ग्रामीणों ने नकली घी को पकड़ लिया है। मामला किशनगढ़ रेनवाल के भैंसलाना का है। जहां शुक्रवार को ग्रामीणों ने सुबह करीब 11 बजे नकली घी पकड़ा। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन और रोड जाम करने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम 11 घंटे लेट मौके पर पहुंची। रात करीब 10 बजे टीम पहुंची। जिसके बाद टीम को मौके पर सिर्फ आधा किलो नकली घी मिला। वहीं ग्रामीण सोहनदास व अन्य का कहना है कि मौके पर बड़ी संख्या में नकली घी था और अन्य सामान था। ग्रामीणों का आरोप है कि मामले को दबाया जा रहा है। बड़ी मात्रा में नकली घी मौके पर था। ग्रामीणों ने मिलीभगत के आरोप लगाए है।