घाट की गुणी… राह में रोड़े हजार, फसाड़ का रंग भी पड़ा फीका

एक-दो साल पहले ही पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने घाट की गूणी में संरक्षण व जीर्णोद्धार पर करोड़ों रुपए खर्च किए, इसमें गुणी में फसाड़ वर्क कराने के साथ नाली निर्माण और छतरियों को ठीक करवाने का काम किया गया। इसके बाद भी गुणी का वैभव नहीं लौट पाया है। पिछले साल ही गुणी में पाइप लाइन डाली गई थी, लाइन डालने के बाद सड़क मरम्मत भी मनमर्जी से की गई, जिससे गुणी में पुरानी सड़क नीचे और जहां से मरम्मत की गई, वह ऊंची हो गई।