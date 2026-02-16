Rajasthan News : कांग्रेस के टीकाराम जूली की बेटी की शादी, BJP के इन नेताओं ने लूट ली महफ़िल, जानें कौन-कौन पहुंचा? 

जयपुर के एक निजी मैरिज गार्डन में आयोजित इस शाही समारोह ने राजस्थान की 'अपनायत' और राजनीतिक सौहार्द की एक नई मिसाल पेश की। विवाह समारोह में भाजपा सरकार के मुखिया से लेकर विपक्ष के तमाम बड़े चेहरों ने शिरकत की। यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी ने सभी का ध्यान खींचा, जो वर-वधू को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देने पहुंचे थे।