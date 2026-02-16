16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Gold-Silver Price Down: सर्राफा बाजार में 24K गोल्ड से लेकर चांदी तक गिरे जबरदस्त दाम, जानें आज सोने-चांदी के ताजा भाव

Gold-Silver Price Crash: जयपुर में 16 फरवरी 2026 को सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे सर्राफा बाजार में हलचल बढ़ गई है। 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट सोना सस्ता हुआ है, वहीं चांदी में भी 7,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Feb 16, 2026

Gold Silver Price Today

फोटो: पत्रिका

Gold-Silver Rate Down: राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार, 16 फरवरी 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। पिछले कुछ दिनों से बाजार में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है, जिसका असर स्थानीय सर्राफा बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। शादी-विवाह के सीजन के बीच दाम घटने से ग्राहकों में हलचल बढ़ गई है।

ये हैं सोने के ताजा रेट

जयपुर में आज 24 कैरेट सोना 15,659 रुपए प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जिसमें 131 रुपए की गिरावट आई है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 14,355 रुपए प्रति ग्राम है, जो 120 रुपए सस्ता हुआ है। इसके अलावा 18 कैरेट सोना 11,748 रुपए प्रति ग्राम पर बिक रहा है और इसमें 98 रुपये की कमी दर्ज की गई है।

सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी और डॉलर की स्थिति के चलते सोने के दाम नीचे आए हैं। जयपुर में सोने की मांग हमेशा से मजबूत रही है और यहां के भाव देश के अन्य बड़े शहरों के लगभग समान रहते हैं, हालांकि पश्चिम भारत के कुछ शहरों की तुलना में थोड़ा अंतर देखा जाता है।

चांदी के भी गिरे दाम

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है। जयपुर में आज चांदी 268 रुपए प्रति ग्राम। वहीं एक किलोग्राम चांदी का भाव 2,68,000 रुपए है, जिसमें 7,000 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।

बढ़ रहा निवेश का रुझान

पहले चांदी को केवल आभूषण या बर्तनों तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब इसे निवेश के रूप में भी देखा जा रहा है। इंटरनेट के जरिए लोग रोजाना ताजा भाव जानकर निवेश के फैसले ले रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार के रुझान के अनुसार आने वाले दिनों में कीमतों में और बदलाव संभव है।

ये भी पढ़ें

Gold-Silver Price Hike: सोने-चांदी के बढ़े दाम तो झालावाड़ में मां ने बेटियों की शादी के लिए निकाला ये अनूठा तरीका
झालावाड़
Gold Silver rate

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Feb 2026 10:48 am

Published on:

16 Feb 2026 10:47 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Gold-Silver Price Down: सर्राफा बाजार में 24K गोल्ड से लेकर चांदी तक गिरे जबरदस्त दाम, जानें आज सोने-चांदी के ताजा भाव

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Heat Wave: 15 जिलों में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, बाड़मेर रहा सबसे गर्म, कल कई जिलों में बारिश

western disturbance heavy rain hailstorms alert IMD Latest Weather Forecast for next 4 days
जयपुर

घाट की गुणी… राह में रोड़े हजार, फसाड़ का रंग भी पड़ा फीका

जयपुर

Rajasthan News : कांग्रेस के टीकाराम जूली की बेटी की शादी, BJP के इन नेताओं ने लूट ली महफ़िल, जानें कौन-कौन पहुंचा? 

Rajasthan news
जयपुर

Rajasthan: फर्जी दस्तखत और डमी कैंडिडेट के दम पर लूटी सरकारी नौकरियां, सैकड़ों ‘फर्जी’ कार्मिक बर्खास्त

Rajasthan Recruitment Scam Fake Signatures Dummy Candidates Used to Grab Govt Jobs Hundreds Sacked
जयपुर

Rajasthan Projects: राजस्थान के ये 10 बड़े प्रोजेक्ट… जिनमें देरी से 1.15 लाख करोड़ की चपत, विकास की रफ्तार पर भी ब्रेक

Rajasthan Refinery
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.