Jaipur Gold-Silver Price Down: सर्राफा बाजार में 24K गोल्ड से लेकर चांदी तक गिरे जबरदस्त दाम, जानें आज सोने-चांदी के ताजा भाव

जयपुर में आज 24 कैरेट सोना 15,659 रुपए प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जिसमें 131 रुपए की गिरावट आई है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 14,355 रुपए प्रति ग्राम है, जो 120 रुपए सस्ता हुआ है। इसके अलावा 18 कैरेट सोना 11,748 रुपए प्रति ग्राम पर बिक रहा है और इसमें 98 रुपये की कमी दर्ज की गई है।