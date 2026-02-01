खाटूश्याम मेला 2026 : स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, बढ़ेंगे कोच, चाक चौबंद होगी सुरक्षा व्यवस्था

इंडियन रेलवे स्पेशल ट्रेन (File Photo)
Khatu Shyam Mela 2026 : जयपुर। खाटूश्याम मेले के दौरान स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। साथ ही रेगुलर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। इनके अलावा स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रहेगी। यह निर्णय सोमवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय में जोनल रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ की अध्यक्षता में बैठक में लिया गया।
महाप्रबंधक ने बताया कि रींगस जोन का महत्वपूर्ण स्टेशन है। खाटूश्याम मेले में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। मेले में श्रद्धालुओं को संरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता रहनी चाहिए। बैठक में अतिरिक्त यात्री भार के आंकलन के आधार पर प्रमुख स्थानों से रींगस की ओर स्पेशल रेलसेवाएं चलाने, नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने, अनारक्षित कोचों की संख्या बढ़ाने और ट्रेनों के समयबद्ध संचालन व भीड़ नियंत्रण समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
साथ ही,रींगस स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल एवं जीआरपी के साथ समन्वय बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए होल्डिंग एरिया सहित बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग