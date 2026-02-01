खाटूश्याम मेला 2026 : स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, बढ़ेंगे कोच, चाक चौबंद होगी सुरक्षा व्यवस्था

महाप्रबंधक ने बताया कि रींगस जोन का महत्वपूर्ण स्टेशन है। खाटूश्याम मेले में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। मेले में श्रद्धालुओं को संरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता रहनी चाहिए। बैठक में अतिरिक्त यात्री भार के आंकलन के आधार पर प्रमुख स्थानों से रींगस की ओर स्पेशल रेलसेवाएं चलाने, नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने, अनारक्षित कोचों की संख्या बढ़ाने और ट्रेनों के समयबद्ध संचालन व भीड़ नियंत्रण समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई।