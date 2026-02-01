JEE Main 2026: जेईई मेन में राजस्थान फिर नंबर वन, 3 के 100 परसेंटाइल, पढ़िए कबीर छिल्लर की Success Story

राजस्थान से 100 परसेंटाइल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कबीर छिल्लर, चिरंजीब कर और अर्णव गौतम शामिल हैं। ये तीनों कोटा के निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं। हालांकि इस वर्ष 100 परसेंटाइल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 14 से घटकर 12 रह गई। कबीर ने 100 परसेंटाइल के साथ 300 में से 300 अंक हासिल किए हैं। कबीर दो साल से कोटा में कोचिंग कर रहा है। इसके साथ ही अर्णव गौतम, शुभम कुमार और चिरंजीब कर भी कोटा कोचिंग स्टूडेंट्स हैं, जबकि भावेश पात्रा, अनय जैन और निमय पुरोहित अन्य सेंटर से हैं। उन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है।