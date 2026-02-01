जयपुर दहला: इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम से कबाड़ गोदाम तक आग की लपटें, लाखों का सामान खाक

वैशाली नगर के गांधीपथ स्थित 'शर्मा इलेक्ट्रिक मोटर्स' शोरूम में सुबह करीब 8:30 बजे आग लग गई। शोरूम से धुआं निकलता देख आसपास अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। शोरूम तीन हिस्सों में बंटा होने के कारण आग ज्यादा नहीं फैली, लेकिन तीन इलेक्ट्रिक स्कूटियां और बैटरियां जल गईं। स्थानीय लोगों और पुलिस की तत्परता से करीब एक दर्जन स्कूटियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग का कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।