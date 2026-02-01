16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

जयपुर

जयपुर दहला: इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम से कबाड़ गोदाम तक आग की लपटें, लाखों का सामान खाक

Jaipur Fire Incident: जयपुर में सोमवार को सुबह से शाम तक 3 अलग-अलग इलाकों में आग लगने की बड़ी घटनाओं से हड़कंप मच गया। वैशाली नगर, हसनपुरा और झोटवाड़ा में लगी आग ने भारी नुकसान पहुंचाया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Feb 16, 2026

जयपुर में लगी आग के भयावह दृश्य, पत्रिका फोटो

जयपुर में लगी आग के भयावह दृश्य, पत्रिका फोटो

Jaipur Fire Incident: जयपुर में सोमवार को सुबह से शाम तक 3 अलग-अलग इलाकों में आग लगने की बड़ी घटनाओं से हड़कंप मच गया। वैशाली नगर, हसनपुरा और झोटवाड़ा में लगी आग ने भारी नुकसान पहुंचाया। दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद स्थितियों पर काबू पाया। आग से हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन लाखों का माल जलकर खाक हो गया।

इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम में लगी आग

वैशाली नगर के गांधीपथ स्थित 'शर्मा इलेक्ट्रिक मोटर्स' शोरूम में सुबह करीब 8:30 बजे आग लग गई। शोरूम से धुआं निकलता देख आसपास अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। शोरूम तीन हिस्सों में बंटा होने के कारण आग ज्यादा नहीं फैली, लेकिन तीन इलेक्ट्रिक स्कूटियां और बैटरियां जल गईं। स्थानीय लोगों और पुलिस की तत्परता से करीब एक दर्जन स्कूटियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग का कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।

कबाड़ में खड़ी 4 कारों सहित 5 वाहन जलकर खाक

हसनपुरा क्षेत्र में एनबीसी के पास दूसरी घटना हुई, जहां कबाड़ में खड़े वाहनों में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि वहां खड़ी चार कारों सहित कुल पांच वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए। सूचना पर पहुंची दमकल ने करीब 20 मिनट में आग पर काबू पाया। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।

कबाड़ गोदाम में भीषण आग, बेटी की शादी का सामान जला

झोटवाड़ा 200 फीट रोड पर स्थित एक कबाड़ गोदाम में शाम करीब 5 बजे आग लगी। लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। आग की भयावहता को देखते हुए आसपास के घर खाली करवाए गए। 15 से अधिक दमकलों ने तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई। स्थानीय निवासी राजू खान सहित अन्य लोगों ने आबादी क्षेत्र में अवैध गोदामों को हटाने की मांग की है।

गोदाम के पास रहने वाली रेशमा बानो का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि पति रिक्शा चलाकर घर पालते हैं और अक्टूबर में बेटी की शादी के लिए जुटाया गया सारा सामान इस आग की भेंट चढ़ गया।

JEE Main 2026: जेईई मेन में राजस्थान फिर नंबर वन, 3 के 100 परसेंटाइल, पढ़िए कबीर छिल्लर की Success Story
जयपुर
JEE Main, JEE Main January session, JEE Main January session score card, JEE Main topper, JEE Main topper in Rajasthan, JEE Main topper success story, JEE Main topper Kabir Chhillar, JEE Main topper Kabir Chhillar success story, जेईई मेन, जेईई मेन जनवरी सेशन, जेईई मेन जनवरी सेशन के स्कोर कार्ड, जेईई मेन टॉपर, जेईई मेन टॉपर इन राजस्थान, जेईई मेन टॉपर सक्सेज स्टोरी, जेईई मेन टॉपर कबीर छिल्लर, जेईई मेन टॉपर कबीर छिल्लर सक्सेज स्टोरी

16 Feb 2026 11:34 pm

जयपुर दहला: इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम से कबाड़ गोदाम तक आग की लपटें, लाखों का सामान खाक

