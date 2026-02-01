जयपुर दहला: इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम से कबाड़ गोदाम तक आग की लपटें, लाखों का सामान खाक

जयपुर में लगी आग के भयावह दृश्य, पत्रिका फोटो
Jaipur Fire Incident: जयपुर में सोमवार को सुबह से शाम तक 3 अलग-अलग इलाकों में आग लगने की बड़ी घटनाओं से हड़कंप मच गया। वैशाली नगर, हसनपुरा और झोटवाड़ा में लगी आग ने भारी नुकसान पहुंचाया। दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद स्थितियों पर काबू पाया। आग से हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन लाखों का माल जलकर खाक हो गया।
वैशाली नगर के गांधीपथ स्थित 'शर्मा इलेक्ट्रिक मोटर्स' शोरूम में सुबह करीब 8:30 बजे आग लग गई। शोरूम से धुआं निकलता देख आसपास अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। शोरूम तीन हिस्सों में बंटा होने के कारण आग ज्यादा नहीं फैली, लेकिन तीन इलेक्ट्रिक स्कूटियां और बैटरियां जल गईं। स्थानीय लोगों और पुलिस की तत्परता से करीब एक दर्जन स्कूटियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग का कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।
हसनपुरा क्षेत्र में एनबीसी के पास दूसरी घटना हुई, जहां कबाड़ में खड़े वाहनों में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि वहां खड़ी चार कारों सहित कुल पांच वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए। सूचना पर पहुंची दमकल ने करीब 20 मिनट में आग पर काबू पाया। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।
झोटवाड़ा 200 फीट रोड पर स्थित एक कबाड़ गोदाम में शाम करीब 5 बजे आग लगी। लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। आग की भयावहता को देखते हुए आसपास के घर खाली करवाए गए। 15 से अधिक दमकलों ने तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई। स्थानीय निवासी राजू खान सहित अन्य लोगों ने आबादी क्षेत्र में अवैध गोदामों को हटाने की मांग की है।
गोदाम के पास रहने वाली रेशमा बानो का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि पति रिक्शा चलाकर घर पालते हैं और अक्टूबर में बेटी की शादी के लिए जुटाया गया सारा सामान इस आग की भेंट चढ़ गया।
