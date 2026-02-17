17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

जयपुर

जयपुर में एलीवेटेड रोड पर पिकअप ने मचाया कोहराम, 7 वाहनों को मारी टक्कर, 6 लोग घायल

Jaipur Elevated Road Accident: जयपुर। सोडाला से तिलक मार्ग की तरफ उतर रही एलीवेटेड रोड सोमवार शाम को बेकाबू हुई पिकअप ने कहर बरपा दिया। पिकअप ने आगे चल रही कई कारों को टक्कर मार दी। पिकअप की टक्कर से कई कारें आगे चल रही दूसरी कारों में जा घुसी।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Feb 17, 2026

जयपुर में एलीवेटेड रोड पर पिकअप ने मचाया कोहराम, पत्रिका फोटो
जयपुर में एलीवेटेड रोड पर पिकअप ने मचाया कोहराम, पत्रिका फोटो

Jaipur Elevated Road Accident: जयपुर। सोडाला से तिलक मार्ग की तरफ उतर रही एलीवेटेड रोड सोमवार शाम को बेकाबू हुई पिकअप ने कहर बरपा दिया। पिकअप ने आगे चल रही कई कारों को टक्कर मार दी। पिकअप की टक्कर से कई कारें आगे चल रही दूसरी कारों में जा घुसी। हादसे में 7 कारें व एक ऑटो क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें कुछ कार तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।

छह लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि पिकअप से सबसे पहले टक्कर लगने वाली कार के एयरबैग खुलने से उसमें सवार लोग बाल-बाल बच गए। घटना के बाद एलीवेटेड रोड और बाईस गोदाम सर्कल से अंबेडकर सर्कल की तरफ आने वाले मार्ग पर करीब 2 घंटे जाम लग गया। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के बाद यह मार्ग सुचारू हो सका। इससे पहले पुलिस ने वाहनों को बाईस गोदाम सर्कल से सहकार मार्ग की तरफ डायवर्ट कर निकाला।

ओवरलोड और रफ्तार भी तेज

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप ग्रेनाइट पत्थरों से भरी हुई थी। एलीवेटेड से नीचे उतरते समय वाहन की रफ्तार अचानक बढ़ गई और चालक नियंत्रण खो बैठा। पिकअप ओवरलोड भी भरी थी। इसके बाद पिकअप ने दो लेन में सिग्नल पर खड़ी कारों और एक ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कई वाहनों के आगे और पीछे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

वहीं प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और संभावित ओवरलोडिंग को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। हालांकि मौके से पिकअप चालक भाग गया था, जो बाद में पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वाहन की ब्रेकिंग प्रणाली और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

अचानक धमाका हुआ, पलभर कुछ समझ नहीं पाया

ऑटो चालक राजकुमार ने बताया कि एलीवेटेड रोड पर ट्रैफिक था और धीरे-धीरे ढलान से नीचे उतर रहा था। तभी जोरदार धमाका हुआ। पलभर वह कुछ नहीं समझ पाया। लेकिन बाद में पता चला कि पिकअप की टक्कर लगने से एक कार उसके ऑटो में पीछे से आ घुसी, जिससे ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया और वह घायल।

ये भी पढ़ें

महंगी होंगी रजिस्ट्रियां, राजस्थान सरकार ने तय की नई दरें
जयपुर
जमीन-मकान की रजिस्ट्री हुई महंगी! 50 हजार की जगह देना होगा 5 लाख, सरकारी गाइडलाइन से बाजार में मचा हड़कंप...(photo-patrika)

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम विभाग का नया अलर्ट, राजस्थान के 31 जिलों में 17, 18 फरवरी को बारिश का येलो अलर्ट

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

Jaipur: BJP- MLA के बिगड़े बोल से सियासत गरम… छोरा-छोरी बयान से उठा राजनीतिक तूफान

बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोली, पत्रिका फोटो
जयपुर

जयपुर दहला: इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम से कबाड़ गोदाम तक आग की लपटें, लाखों का सामान खाक

जयपुर में लगी आग के भयावह दृश्य, पत्रिका फोटो
जयपुर

JEE Main Result 2026: टॉपरों की लिस्ट में राजस्थान टॉप पर, जेईई मेन में राज्य के इतने छात्र ने हासिल की 100 पर्सेंटाइल

JEE Main Result 2026
शिक्षा

JEE Main 2026: जेईई मेन में राजस्थान फिर नंबर वन, 3 के 100 परसेंटाइल, पढ़िए कबीर छिल्लर की Success Story

JEE Main, JEE Main January session, JEE Main January session score card, JEE Main topper, JEE Main topper in Rajasthan, JEE Main topper success story, JEE Main topper Kabir Chhillar, JEE Main topper Kabir Chhillar success story, जेईई मेन, जेईई मेन जनवरी सेशन, जेईई मेन जनवरी सेशन के स्कोर कार्ड, जेईई मेन टॉपर, जेईई मेन टॉपर इन राजस्थान, जेईई मेन टॉपर सक्सेज स्टोरी, जेईई मेन टॉपर कबीर छिल्लर, जेईई मेन टॉपर कबीर छिल्लर सक्सेज स्टोरी
जयपुर
