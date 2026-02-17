जयपुर में एलीवेटेड रोड पर पिकअप ने मचाया कोहराम, 7 वाहनों को मारी टक्कर, 6 लोग घायल

छह लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि पिकअप से सबसे पहले टक्कर लगने वाली कार के एयरबैग खुलने से उसमें सवार लोग बाल-बाल बच गए। घटना के बाद एलीवेटेड रोड और बाईस गोदाम सर्कल से अंबेडकर सर्कल की तरफ आने वाले मार्ग पर करीब 2 घंटे जाम लग गया। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के बाद यह मार्ग सुचारू हो सका। इससे पहले पुलिस ने वाहनों को बाईस गोदाम सर्कल से सहकार मार्ग की तरफ डायवर्ट कर निकाला।