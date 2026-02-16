महंगी होंगी रजिस्ट्रियां, राजस्थान सरकार ने तय की नई दरें

कोटपूतली। प्रदेश में भूमि व सम्पति के बेचान पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी की दरें बढ़ने से कोटपूतली-बहरोड़ जिले में रजिस्ट्रियां महंगी हो जाएगी। सरकार की नई गाइडलाइन के बाद कोटपूतली-बहरोड़ जिले में औद्योगिक, होटल, रिसोर्ट, फार्म हाउस व मैरिज गार्डन जैसी श्रेणियों की दरों में बदलाव से जमीन खरीदने वालों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा।