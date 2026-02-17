17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Railways Facilities : रेलवे ने दी 3 बड़ी सुविधाएं, 7 जोड़ी ट्रेनों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त डिब्बे, खाटूश्याम भक्तों के लिए बड़ा एलान

Railways Facilities : रेलवे ने यात्रियों को कई सुविधाएं देने का ऐलान किया है। रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई तो होली पर्व को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों में अस्थायी डिब्बे जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही खाटूश्याम मेला के जिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी व रेगुलर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 17, 2026

Railways announces three big facilities 7 pairs of trains added additional coaches Khatushyam devotees big announcement

फाइल फोटो पत्रिका

Railways Facilities : रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी सुविधा। ट्रेनों में बढ़ रहे अतिरिक्त यात्रीभार के चलते रेलवे ने 2 जोड़ी ट्रेन की संचालन अवधि में विस्तार किया है। जिससे मुंबई आने-जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार मुम्बई सेट्रल-भिवानी-मुम्बई सेट्रल द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन मुम्बई सेट्रल से 27 मार्च तक व भिवानी से 28 मार्च तक चलेगी। इसी प्रकार, बान्द्रा टर्मिनस-भिवानी- बान्द्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन बान्द्रा टर्मिनस व भिवानी से 25 मार्च तक संचालित होगी।

सात जोड़ी ट्रेनों में जोड़ें जाएंगे अतिरिक्त डिब्बे

होली पर्व पर ट्रेनों में अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों में अस्थायी डिब्बे जोड़ने का निर्णय लिया है। जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी।

रेलवे अधिकारियों क अनुसार 20 फरवरी से 4 मार्च तक अलग-अलग समयावधि में मदार-रेवाड़ी-मदार ट्रेन, रेवाडी-फुलेरा-रेवाड़ी ट्रेन, रेवाड़ी-हिसार-रेवाड़ी ट्रेन, रेवाडी-फुलेरा-रेवाड़ी, फुलेरा-जयपुर-फुलेरा ट्रेन, जयपुर-रेवाड़ी-जयपुर ट्रेन समेत सात जोड़ी ट्रेनों में 57 साधारण श्रेणी को डिब्बे जोड़े जाएंगे।

खाटूश्याम मेला : स्पेशल ट्रेनें चलेंगी

खाटूश्याम मेले के दौरान स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। साथ ही रेगुलर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रहेगी। यह निर्णय सोमवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय में जोनल रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ की अध्यक्षता में बैठक में लिया गया। महाप्रबंधक ने बताया कि रींगस जोन का महत्वपूर्ण स्टेशन है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Budget 2026 : दिया कुमारी ने राजस्थान के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का जीता दिल, 8वें वेतन आयोग पर किया बड़ा ऐलान
जयपुर
Rajasthan Budget 2026 State employees and pensioners wins hearts Diya Kumari 8th Pay Commission big announcement

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 09:58 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Railways Facilities : रेलवे ने दी 3 बड़ी सुविधाएं, 7 जोड़ी ट्रेनों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त डिब्बे, खाटूश्याम भक्तों के लिए बड़ा एलान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : 'मैदान तो जीता, पर अब सरकारी सिस्टम से मुकाबला', आखिर क्यों छलक रहा राजस्थान के 'चैम्पियन खिलाड़ियों' का दर्द?

rajasthan players
जयपुर

बाजारों में सुगम राह… रामनिवास बाग से जोरावर सिंह गेट तक भूमिगत टनल की जरूरत जताई

जयपुर

Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में बारीक हरी मिर्च-​भिंडी हो रही महंगी, टमाटर-आलू हो रहे सस्ते

जयपुर

Vidya Sambal Yojana : क्या राजस्थान में बंद हो जाएगी विद्या संबल योजना? जानें शिक्षकों के लिए क्या है नई व्यवस्था

Rajasthan Will Vidya Sambal Yojana be discontinued know new system for teachers
जयपुर

‘BJP के बजट में छोरा, गहलोत के राज में हुई छोरी’, बीजेपी MLA ने बजट को ‘जवानी’ और ‘बुढ़ापा’ बताकर लिंगभेद तुलना की

BJP MLA Bahadur Singh Koli
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.