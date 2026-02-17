17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, NH-48 पर जल्द ही फर्राटे से दौड़ेंगे वाहन, सिर्फ इतने घंटे में पूरा होगा सफर

National Highway: जयपुर से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। एनएचएआई ने 31 मार्च तक नेशनल हाईवे 48 पर निर्माणाधीन छह फ्लाईओवर और ब्रिज का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Feb 17, 2026

Jaipur–Delhi National Highway

Photo:AI Generated

जयपुर। नेशनल हाईवे 48 के रास्ते जयपुर से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 31 मार्च तक निर्माणाधीन छह फ्लाईओवर और ब्रिज का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इनके शुरू होने के बाद दिल्ली से जयपुर का सफर 4.5 से 5 घंटे में पूरा हो जाएगा। अभी जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेसवे से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली पहुंचने में लगभग इतना ही समय लगता है।

एनएचएआई (NHAI) के जयपुर प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय कुमार आर्य के मुताबिक नेशनल हाईवे 48 के गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर सेक्शन पर ट्रैफिक को आसान बनाने और ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए कुल 9 अंडरपास और फ्लाईओवर बनाए जा रहे है। इनमें से कोटपुतली, बहरोड़ और दहमी पर फ्लाईओवर पूरे हो चुके हैं। वहीं, खातोलाई में बना नया पुल भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है।

इन 6 जगह 31 मार्च तक पूरा होगा काम

उन्होंने कहा कि अभी बावल-शाहपुरा में दो फ्लाईओवर और सोतानाला, नीलका व नीझर में 3 पुल का काम चल रहा है। इन सभी जगह 31 मार्च तक काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद अप्रैल महीने जयपुर से दिल्ली का सफर और आसान हो जाएगा। साथ ही जयपुर और दिल्ली के बीच यात्रा का समय घटकर 4.5 से 5 घंटे रह जाएगा।

एक्सप्रेस-वे के बराबर हो जाएगा सफर का समय

अभी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे और जयपुर-बांदीकुई लिंक-वे से दिल्ली-जयपुर का सफर करीब 3.5 से 4 घंटे में पूरा होता है, लेकिन दिल्ली में राव तुलाराम मार्ग तक पहुंचने में पीक ऑवर्स में करीब एक घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। नेशनल हाईवे 48 भी इसी जंक्शन से जुड़ता है, इसलिए नए फ्लाईओवर और ब्रिज बनने से इस रूट पर भी सफर का समय काफी कम हो जाएगा।

यात्रियों को मिलेगा बड़ा फायदा

यह प्रोजेक्ट रोजाना हजारों यात्रियों और व्यावसायिक वाहनों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे 48 पर सभी 9 जगह काम पूरा होने के बाद वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम से काफी राहत मिलेगी। नेशनल हाईवे पर फर्राटे से वाहन दौड़ेंगे। दिल्ली और जयपुर के बीच यात्रा का समय घटकर 4.5 से 5 घंटे रह जाएगा। साथ ही दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान का यह हाईवे 818.46 करोड़ की लागत से होगा फोरलेन, 18 को टेंडर; 9 नई पुलिया और 2 अंडरपास बनेंगे
बस्सी
Manoharpur–Dausa Highway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 10:02 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, NH-48 पर जल्द ही फर्राटे से दौड़ेंगे वाहन, सिर्फ इतने घंटे में पूरा होगा सफर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : 'मैदान तो जीता, पर अब सरकारी सिस्टम से मुकाबला', आखिर क्यों छलक रहा राजस्थान के 'चैम्पियन खिलाड़ियों' का दर्द?

rajasthan players
जयपुर

बाजारों में सुगम राह… रामनिवास बाग से जोरावर सिंह गेट तक भूमिगत टनल की जरूरत जताई

जयपुर

Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में बारीक हरी मिर्च-​भिंडी हो रही महंगी, टमाटर-आलू हो रहे सस्ते

जयपुर

Vidya Sambal Yojana : क्या राजस्थान में बंद हो जाएगी विद्या संबल योजना? जानें शिक्षकों के लिए क्या है नई व्यवस्था

Rajasthan Will Vidya Sambal Yojana be discontinued know new system for teachers
जयपुर

‘BJP के बजट में छोरा, गहलोत के राज में हुई छोरी’, बीजेपी MLA ने बजट को ‘जवानी’ और ‘बुढ़ापा’ बताकर लिंगभेद तुलना की

BJP MLA Bahadur Singh Koli
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.