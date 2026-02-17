जयपुर से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, NH-48 पर जल्द ही फर्राटे से दौड़ेंगे वाहन, सिर्फ इतने घंटे में पूरा होगा सफर

जयपुर। नेशनल हाईवे 48 के रास्ते जयपुर से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 31 मार्च तक निर्माणाधीन छह फ्लाईओवर और ब्रिज का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इनके शुरू होने के बाद दिल्ली से जयपुर का सफर 4.5 से 5 घंटे में पूरा हो जाएगा। अभी जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेसवे से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली पहुंचने में लगभग इतना ही समय लगता है।