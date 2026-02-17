Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में बारीक हरी मिर्च-​भिंडी हो रही महंगी, टमाटर-आलू हो रहे सस्ते

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज प्याज-लहसुन के दाम यथावत
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज बारीक हरी मिर्च के दामों में अच्छा-खासा बढ़ोतरी देखने को मिली। आज थोक मंडी में बारीक हरी मिर्ची के दाम 90 से 100 रुपए के बीच रहे। वहीं भिंडी भी महंगी। आज टमाटर के दाम नीचे रहे तो आलू के दाम भी यथावत रहे। इनके अलावा अन्य सब्जियों के दाम सामान्य बने रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज प्याज और लहसुन के दाम यथावत रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 12 से 14 रुपए
टमाटर देसी 7 से 8 रुपए
मटर 20 से 20 रुपए
मिर्ची 35 से 45 रुपए
बारीक मिर्च 90 से 100 रुपए
फूल गोभी 5 से 8 रुपए
पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए
करेला 48 से 50 रुपए
शिमला मिर्च 28 से 32 रुपए
नींबू 60 से 62 रुपए
लोकी 18 से 22 रुपए
भिंडी 50 से 60 रुपए
अदरक 52 से 53 रुपए
ग्वार फली 90 से 100 रुपए
बैंगन 15 से 25 रुपए
कद्दू 15 से 16 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 16 से 25 रुपए
टिंडा 12 से 18 रुपए
गाजर 12 से 14 रुपए
मूली 7 से 8 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू हो रहा सस्ता
आलू 5 से 7 रुपए
प्याज 10 से 16 रुपए
लहसुन 25 से 100 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
