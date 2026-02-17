Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में बारीक हरी मिर्च-​भिंडी हो रही महंगी, टमाटर-आलू हो रहे सस्ते

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज बारीक हरी मिर्च के दामों में अच्छा-खासा बढ़ोतरी देखने को मिली। आज थोक मंडी में बारीक हरी मिर्ची के दाम 90 से 100 रुपए के बीच रहे। वहीं ​भिंडी भी महंगी। आज टमाटर के दाम नीचे रहे तो आलू के दाम भी यथावत रहे। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम सामान्य बने रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज प्याज और लहसुन के दाम यथावत रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।