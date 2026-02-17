‘BJP के बजट में छोरा, गहलोत के राज में हुई छोरी’, बीजेपी MLA ने बजट को ‘जवानी’ और ‘बुढ़ापा’ बताकर लिंगभेद तुलना की

विधायक संविधान की शपथ से बंधा होता है और सदन में की गई लिंगभेद से जुडी टिप्पणी पुत्र की चाह और लड़की के प्रति नकारात्मक मानसिकता को दर्शाती है। विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा को पत्र लिखकर बहादुर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। इसके अलावा विधानसभा को विधायकों की मर्यादा सुनिश्चित करने के लिए शब्दावली जारी करनी चाहिए, जिससे कोई विधायक जेंडर विरोधी बात नहीं कह सके।