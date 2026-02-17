भिवाड़ी हादसे में अग्निशमन अधिकारी की आंखों देखी: कई मृतकों की हड्डियां राख हो चुकी थी, भट्टी की तरह तप रही थी फैक्ट्री

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों के उत्पादन, बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद यह फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित हो रही थी। फैक्ट्री खुशखेड़ा थाना से महज एक किलोमीटर दूरी पर स्थित थी। फैक्ट्री मालिक के पास कोई लाइसेंस नहीं था और घटना के बाद से वह फरार है। ऐसे में सीधे तौर पर फैक्ट्री संचालक और स्थानीय पुलिस-प्रशासन की मिलीभगत सामने आ रही है।