भिवाड़ी अग्निकांड की हृदयविदारक तस्वीरें: इंसानी जिस्म कोयला बन गए, धुआं-चीखें और फिर बिछी लाशें, मंजर देख फट जाएगा कलेजा

घटना के समय फैक्ट्री के भीतर करीब 25 मजदूर काम कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाके के बाद पूरी फैक्ट्री आग का गोला बन गई। कुछ मजदूर जो गेट के पास थे, वे जैसे-तैसे बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन जो गहराई में काम कर रहे थे, वे वहीं फंस गए। चीख-पुकार के बीच दो मजदूर बुरी तरह झुलस गए, जिनकी हालत नाजुक देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत दिल्ली एम्स रेफर किया गया है, जहां वे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।