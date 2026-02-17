अलवर में सूने मकान से लाखों के जेवर पार, सीसीटीवी में कैद हुए दो नकाबपोश

अलवर शहर के बुद्ध विहार इलाके में चोरी की वारदात सामने आई है। मामला शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दो नकाबपोश बदमाश घर में घुसते नजर आ रहे हैं।