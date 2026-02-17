17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर में दिव्यांग कोटे की भर्ती पर बड़ा खुलासा, 20 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए

राजस्थान के अलवर में वर्ष 2023 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। जिला परिषद अलवर की ओर से कराई गई भर्ती में चयनित 20 अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Feb 17, 2026

representative picture (patrika)

राजस्थान के अलवर में वर्ष 2023 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। जिला परिषद अलवर की ओर से कराई गई भर्ती में चयनित 20 अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। इसका खुलासा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा लगाए गए प्रश्न के जवाब में हुआ।

सबसे खास बात यह है कि जिला परिषद ने इस आधार पर इन 20 लोगों को नियुक्ति तो नहीं दी, लेकिन इनके प्रमाण पत्र फर्जी होने पर न तो कोई मुकदमा दर्ज कराया और न ही सरकार को इन सभी लोगों की सूची भिजवाई। यदि जिला परिषद ऐसा करती तो ये अन्य भर्तियों के लिए अपात्र घोषित हो सकते थे।

20 सर्टिफिकेट फर्जी मिले

जिला परिषद ने विधानसभा को भेजी सूचना में बताया है कि दिव्यांग कोटे में करीब 82 लोगों को अलवर जिला आवंटित हुआ था, जिसमें 42 लोगों के ही प्रमाण पत्र सही पाए गए। बाकी 20 के फर्जी मिले। छह लोग पकड़े जाने के डर से मेडिकल टीम के सामने उपस्थित ही नहीं हुए। बाकी 14 लोगों को उनकी ओर से प्रार्थना पत्र देने पर सहानुभूति के आधार पर सवाई मानसिंह चिकित्सालय में दोबारा से परीक्षण कराया गया। इसके बाद इनमें से भी कुछ लोगों की नौकरी लग गई।

दिव्यांग वीडीओ भर्ती में भी हुई गड़बड़ी स्वीकारी

वर्ष 2023 में हुई ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में भी दिव्यांग श्रेणी के वीडीओ की नियुक्ति में गड़बड़ सामने आई है। जिला परिषद ने जिला कलक्टर को भेजी रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस भर्ती में 9 दिव्यांग श्रेणी के ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती हुई। इनमें से एक ग्राम विकास अधिकारी श्रवण लाल यादव का दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। वहीं, मेडिकल टीम के सामने अनुपस्थित रहे दूसरे ग्राम विकास अधिकारी ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि उसकी नियुक्ति शिक्षक पद पर हो गई है।

जूली ने विधानसभा में लगाया प्रश्न

जिला परिषद ने श्रवण लाल यादव को सेवा से बर्खास्त कर दिया, लेकिन आज तक मुकदमा दर्ज नहीं कराया। परिषद ने जिला कलक्टर अलवर को भेजी इस रिपोर्ट में माना है कि नियुक्ति आदेश जारी किए जाने से पहले ही दिव्यांगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना था, लेकिन बाद में कराया गया। हाल ही में इस मामले में भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में प्रश्न लगाया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Feb 2026 11:31 am

Published on:

17 Feb 2026 11:30 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में दिव्यांग कोटे की भर्ती पर बड़ा खुलासा, 20 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर में सूने मकान से लाखों के जेवर पार, सीसीटीवी में कैद हुए दो नकाबपोश

अलवर

भिवाड़ी हादसे में अग्निशमन अधिकारी की आंखों देखी: कई मृतकों की हड्डियां राख हो चुकी थी, भट्टी की तरह तप रही थी फैक्ट्री

Bhiwadi Factory Fire
अलवर

Bhiwadi Factory Fire: 7 मजदूरों की चिता बना ‘बंद शटर’, गारमेंट फैक्ट्री के नाम पर अंदर ‘बारूद’ का खेल; चीखें तक बाहर न आ सकीं

Bhiwadi Factory Fire
अलवर

भीषण धमाका…चीखें और धुएं का गुबार, भिवाड़ी अग्निकांड के पहले CCTV फुटेज ने सभी को दहलाया

अलवर

अलवर न्यूज़: साउथ अफ्रीका में मौत के चार दिन बाद गांव पहुंचा शव

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.