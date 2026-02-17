अलवर में दिव्यांग कोटे की भर्ती पर बड़ा खुलासा, 20 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए

वर्ष 2023 में हुई ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में भी दिव्यांग श्रेणी के वीडीओ की नियुक्ति में गड़बड़ सामने आई है। जिला परिषद ने जिला कलक्टर को भेजी रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस भर्ती में 9 दिव्यांग श्रेणी के ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती हुई। इनमें से एक ग्राम विकास अधिकारी श्रवण लाल यादव का दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। वहीं, मेडिकल टीम के सामने अनुपस्थित रहे दूसरे ग्राम विकास अधिकारी ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि उसकी नियुक्ति शिक्षक पद पर हो गई है।