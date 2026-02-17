सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं शुरू, जिले में 6 से अधिक स्टूडेंट्स दे रहे दसवीं की परीक्षा

इस वर्ष दसवीं कक्षा के 6,549 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इनमें से 2,580 छात्र-छात्राएं केवल अलवर शहर के केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रवेश से पहले विद्यार्थियों की सघन जांच की जा रही है और निर्धारित समय पर ही केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है।