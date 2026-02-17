बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जिला कलक्टर की बैठक

बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट की विस्तार से समीक्षा की गई। कलक्टर ने स्पष्ट किया कि बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने, योजनाओं की मॉनिटरिंग बढ़ाने तथा आमजन को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।