अलवर न्यूज़: साउथ अफ्रीका में मौत के चार दिन बाद गांव पहुंचा शव

अस्पताल ले जाने पर इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन करीब आधे घंटे के भीतर उनकी मौत हो गई। समाज के प्रतिनिधि पुखराज योगी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सहयोग से शव भारत लाया जा सका। परिजन मौत की वास्तविक वजह को लेकर संशय में हैं और मामले की स्पष्ट जानकारी की मांग कर रहे हैं।