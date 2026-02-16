Factory Fire: राजस्थान के जिस भीषण अग्निकांड में ‘कंकाल’ बन गए 7 मजदूर, उसे लेकर कलक्टर ने किया चौंकाने वाला खुलासा

उन्होंने बताया कि यह वस्त्र फैक्ट्री के रूप में दर्ज है, लेकिन इसके अंदर छोटे पटाखे बनाए जाने की बात सामने आ रही है, जिसकी पूरी जांच की जाएगी। साथ ही यह बात भी सामने आई है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, फैक्ट्री बाहर से बंद थी। अन्यथा मजदूरों की जान बच सकती थी। उन्होंने कहा कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों में यह जांच की जाएगी कि जो फैक्ट्री जिस नाम से पंजीकृत है, उसमें वही काम हो रहा है या नहीं। बता दें कि मजदूरों के शव इस कदर जल चुके थे कि केवल सफेद कंकाल बचे थे।