कंपनी बाग में पार्थिव शिवलिंग पूजा, बड़ी संख्या में जुटे भक्त 

अलवर में अमरनाथ बर्फानी समिति की ओर से कंपनी बाग में पार्थिव शिवलिंग पूजन का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया गया। सुबह 11 बजे से शुरू हुए इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूजन के दौरान भक्तों ने विधि-विधान के साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शिव का अभिषेक किया।