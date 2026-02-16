कंपनी बाग में पार्थिव शिवलिंग पूजा, बड़ी संख्या में जुटे भक्त 

अलवर में अमरनाथ बर्फानी समिति की ओर से कंपनी बाग में पार्थिव शिवलिंग पूजन का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया गया। सुबह 11 बजे से शुरू हुए इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूजन के दौरान भक्तों ने विधि-विधान के साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शिव का अभिषेक किया।
दूध, दही, शहद, घी और जल से शिवलिंग पर अभिषेक कर सुख-समृद्धि और शांति की कामना की गई। पूरे परिसर में हर-हर महादेव और ॐ नमः शिवाय के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। आयोजकों ने बताया कि पार्थिव शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व है और इसे करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
आयोजन में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण भी किया गया। समिति के सदस्यों ने बताया कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में आध्यात्मिक चेतना और आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं।
