राकेश मिश्रा पत्रकार हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव रखते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर, जोधपुर से की और इसके बाद राजस्थान पत्रिका, जोधपुर, भास्कर टीवी, जयपुर तथा समाचार प्लस, नोएडा जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। वर्तमान में वे राजस्थान पत्रिका के डिजिटल डेस्क से जुड़े हैं, जहां महाराष्ट्र और दिल्ली-एनसीआर की खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से पत्रकारिता एवं जनसंचार में एमए करने वाले राकेश मिश्रा की विशेष रुचि राजनीति, प्रशासन, चुनाव, सामाजिक सरोकारों और समसामयिक मुद्दों की तथ्यपरक रिपोर्टिंग में है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य केवल खबर पहुंचाना नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर जनहित की आवाज़ को मजबूती देना और सत्ता से जवाबदेही सुनिश्चित करना है। निष्पक्षता, विश्वसनीयता और नैतिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वे पाठकों तक सटीक, संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मूल रूप से जोधपुर (राजस्थान) के निवासी राकेश मिश्रा ने प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने अनुभव से एक भरोसेमंद पत्रकार के रूप में पहचान बनाई है। संपर्क करने के लिए ईमेल करें: (rakesh.mishra@in.patrika.com)