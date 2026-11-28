आरोपी उत्तर प्रदेश के देवबंद मदरसे में पढ़ाई कर चुका है। जांच एजेंसी को यह भी शक है कि वह इस्लामिक मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। जैश-ए-मोहम्मद में शामिल होने से पहले उसने संगठन के प्रति निष्ठा की शपथ भी ली थी। एटीएस के अनुसार, आरोपी की योजना वारदात को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान भागने और वहां जैश-ए-मोहम्मद के संगठन में शामिल होने की थी। वह संगठन के लिए लड़ते हुए जान देने का इरादा भी रखता था। शुक्रवार को उसे वाघोडिया कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से अदालत ने 14 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की। एटीएस अब आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट, डाक और बैंक खातों की जानकारी जुटा रही है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि उसे पाकिस्तान से किस तरह निर्देश मिल रहे थे और इस नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं।