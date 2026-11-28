उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा: गहरी खाई में गिरी कार, 7 लोगों की मौत (Photo-ANI)
Uttarakhand Road Accident : पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रिखणीखाल ब्लॉक के कलवाड़ी के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में चालक समेत आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि चाल अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है।
पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, कार में सवार महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी थीं। वे रिखणीखाल में दीदी-भुली योजना के आवेदन फॉर्म जमा कराने के बाद वापस लौट रही थीं। इसी दौरान कलवाड़ी के पास वाहन चालक ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।
जानकारी के अनुसार, हादसा पौड़ी गढ़वाल के रिखणीखाल इलाके में हुआ। चालक के वाहन से नियंत्रण खोने के बाद कार करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वाहन में कुल 12 लोग सवार थे। सभी लोग भंगलवाड़ गांव के निवासी थे और रिखणीखाल से भंगलवाड़ की ओर जा रहे थे।
हादसे की सूचना मिलने पर रिखणीखाल थाना पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमें मौके पर पहुंचीं। बचाव अभियान चलाकर चार घायलों को सुरक्षित खाई से बाहर निकाला गया। उन्हें रिखणीखाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने आठ लोगों की मौत की पुष्टि की है।
हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान कांती देवी (45), रेखा देवी (42), सुमित्रा देवी (50), सुनीता देवी (45), धनेश्वरी देवी (46), सरोजनी देवी (38), रजनी देवी (25) और वाहन चालक अनिल देबराड़ा (48) के रूप में हुई है। वहीं, घायलों में शशि देवी (35), शकुंतला देवी (45), जगदीश सिंह और सत्यवती देवी (36) शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी संदेश में कहा गया कि पौड़ी गढ़वाल में हुए हादसे में लोगों की मौत की खबर से प्रधानमंत्री बेहद दुखी हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं, हादसे में घायल प्रत्येक व्यक्ति को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जिला प्रशासन को तत्काल दुर्घटनास्थल पर पहुंचने और राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। सीएम धामी ने गंभीर रूप से घायल लोगों को एयरलिफ्ट कर उच्च चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।
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