प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी संदेश में कहा गया कि पौड़ी गढ़वाल में हुए हादसे में लोगों की मौत की खबर से प्रधानमंत्री बेहद दुखी हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं, हादसे में घायल प्रत्येक व्यक्ति को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।