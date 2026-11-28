Sharad Pawar: परिसीमन बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन करने के फैसले को लेकर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पार्टी के महाराष्ट्र सोशल मीडिया सेल के महासचिव रमेश्वर खामकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के परिसीमन बिल का समर्थन करने के फैसले से असहमति जताते हुए यह कदम उठाया। खामकर का इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब पार्टी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने शुक्रवार को कहा था कि शरद पवार से चर्चा के बाद परिसीमन बिल का समर्थन करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष की स्थिति सामने आ रही है।