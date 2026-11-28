सीआरपीएफ अधिकारी ने भक्तों से अपील की कि वे कल आएं और प्रशासन के अगले निर्देशों का इंतजार करें। उन्होंने कहा कि अभी केवल अधिकृत लोगों को ही दीपथून के आसपास जाने की इजाजत दी जाएगी। आम लोगों को कब प्रवेश मिलेगा, इस बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी।