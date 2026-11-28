केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू(फोटो-IANS)
Delimitation Bill: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) पर कहा कि, 'सरकार पूरी तरह आश्वस्त है क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने अब अपना रुख स्पष्ट कर दिया है- उन्होंने जो चिंताएं जताई थीं, उन सभी का समाधान कर दिया गया है।
परिसीमन विधेयक पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर उन्होनें कहा कि, 'मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद राहुल गांधी ने उन पर दबाव डाला होगा; मुझे सच में नहीं पता। यह राजनीति करने का समय नहीं है। महिलाओं को सशक्त बनाने पर भला क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है।'
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी और उनके साथ जुड़े कुछ अन्य दल अपना राजनीतिक रुख बदलेंगे, राजनीति करना बंद करेंगे और महिला आरक्षण तथा परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के लिए एक साथ आएंगे। अब सब कुछ बिल्कुल साफ है। जो भी चिंताएं या उलझनें थीं, वे पूरी तरह दूर हो गई हैं। इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसी व्यक्ति या किसी राज्य को कोई चिंता हो। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि महिला सशक्तिकरण- यानी विधानसभाओं और लोकसभा में भारत की महिलाओं को पूरा प्रतिनिधित्व देना- कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार द्वारा उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन करने के लिए सभी से आह्वान किया है। इसे राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करें। यहां राजनीति करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यह एक ऐसा प्रयास है जिससे हमारे देश की महिलाओं को उनका हक मिल सके, जो पिछले चार दशकों से अधिक समय से रुका हुआ था।
मैं एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और उनका समर्थन कर रहे कुछ दलों से अपील करता हूं कि वे अपनी पुरानी राजनीतिक रणनीतियों, विचारों और रुख को त्याग दें। प्रधानमंत्री के आह्वान को सुनें और भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने तथा राज्यों और लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने के इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन करें।
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