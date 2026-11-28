केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी और उनके साथ जुड़े कुछ अन्य दल अपना राजनीतिक रुख बदलेंगे, राजनीति करना बंद करेंगे और महिला आरक्षण तथा परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के लिए एक साथ आएंगे। अब सब कुछ बिल्कुल साफ है। जो भी चिंताएं या उलझनें थीं, वे पूरी तरह दूर हो गई हैं। इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसी व्यक्ति या किसी राज्य को कोई चिंता हो। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि महिला सशक्तिकरण- यानी विधानसभाओं और लोकसभा में भारत की महिलाओं को पूरा प्रतिनिधित्व देना- कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा है।