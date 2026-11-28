संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार परिसीमन विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इसे पारित कराने के लिए संसद में दो तिहाई बहुमत जरूरी है। ऐसे में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस का समर्थन सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए अहम माना जा रहा है। पार्टी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया है कि शरद पवार से चर्चा के बाद विधेयक को समर्थन देने का फैसला किया गया है। हालांकि सांसद सुप्रिया सुले ने विधेयक का मसौदा देखने के बाद ही पार्टी का अंतिम रुख स्पष्ट करने की बात कही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के बीच मतभेद की चर्चा भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने पवार गुट पर सत्तापक्ष के साथ जाने की तैयारी का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल ने विश्वास जताया है कि शरद पवार भाजपा के राजनीतिक दांव में नहीं आएंगे और विधेयक का विरोध करेंगे। दूसरी ओर, महायुति सरकार के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने परिसीमन को देश के हित में जरूरी बताते हुए कांग्रेस पर विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है।