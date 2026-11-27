Rohit Pawar: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के प्रमुख शरद पवार की तबीयत में सुधार है। उन्हें एक-दो दिन में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। तबीयत बिगड़ने और शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं शरद पवार से मुलाकात के बाद विधायक रोहित पवार ने बताया कि उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में शरद पवार की मुलाकात के दौरान उनकी पत्नी प्रतिभा पवार भी मौजूद थीं। रोहित ने उनसे स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी तबीयत ठीक बताई। इसके बाद उन्होंने जानकारी दी कि अगले एक-दो दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है।