सिब्बल ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए 20 और शिवसेना के दलबदल मामले से जुड़े छह सांसदों को अब तक अयोग्य घोषित हो जाना चाहिए था। उनके मुताबिक, स्पीकर के फैसला न लेने से ये 26 सांसद वोट डाल सकेंगे और सरकार को 360 के आंकड़े तक पहुंचाने में मदद करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि दलबदल इसी मकसद से कराए गए।