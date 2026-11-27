डेट कैपिटल मार्केट समिट में बोलते हुए गोयल ने अक्टूबर में होने वाले भारतीय निर्यात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अक्टूबर में भारत का निर्यात 90 अरब डॉलर के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया। यानी कि अभी तक कई महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) लागू नहीं हुए हैं और व्यापार में भारी उछाल आया है। गोयल ने आगे कहा कि भारत का निर्यात लगातार मजबूत हो रहा है और देश 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।