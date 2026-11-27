UP Political News: उत्तर प्रदेश में 19वीं विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन अभी से पूरे देश की नजर यूपी की सियासत पर टिकी है। प्रदेश की छोटी-बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने कील-कांटे दुरुस्त करने में लगी हैं। महज कुछ दिन पहले तक प्रदेश में इंडिया गठबंधन और एनडीए की चर्चा हो रही थी। सपा-कांग्रेस में सीट बंटवारे के लिए चल रहे तनातनी पर बीजेपी तंज कसने ने कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। इसी बीच अचानक प्रदेश में तीसरे गठबंधन की चर्चा तेज हो गई। यह गठबंधन AIMIM के प्रमुख ओवैसी और ASP के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के बीच हुई है। इन दोनों नेताओं ने 26 नवंबर को लखनऊ में अपनी ताकत का मुजायरा भी किया। अब एक प्रदेश में तीन गठबंधन होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही तो इस बात की कि तीसरे गठबंधन से किस पार्टी को फायदा होगा और किसको नुकसान होगा।