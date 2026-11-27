ओवैसी-चंद्रशेखर से इंडिया गठबंधन को होगा नुकसान, फोटो सोर्स- ANI
UP Political News: उत्तर प्रदेश में 19वीं विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन अभी से पूरे देश की नजर यूपी की सियासत पर टिकी है। प्रदेश की छोटी-बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने कील-कांटे दुरुस्त करने में लगी हैं। महज कुछ दिन पहले तक प्रदेश में इंडिया गठबंधन और एनडीए की चर्चा हो रही थी। सपा-कांग्रेस में सीट बंटवारे के लिए चल रहे तनातनी पर बीजेपी तंज कसने ने कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। इसी बीच अचानक प्रदेश में तीसरे गठबंधन की चर्चा तेज हो गई। यह गठबंधन AIMIM के प्रमुख ओवैसी और ASP के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के बीच हुई है। इन दोनों नेताओं ने 26 नवंबर को लखनऊ में अपनी ताकत का मुजायरा भी किया। अब एक प्रदेश में तीन गठबंधन होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही तो इस बात की कि तीसरे गठबंधन से किस पार्टी को फायदा होगा और किसको नुकसान होगा।
अगर इस तीसरे गठबंधन को हम राजनीतिक नजर से देखें तो ये प्रदेश के उन सीटों पर ज्यादा जोर देने की कोशिश करेगी जहां पर मुस्लिम और दलित वोटरों की संख्या ज्यादा है। क्योंकि नगीना से सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद का हौसला बुलंद है। लोकसभा 2024 के चुनाव में AIMIM का साथ न होते हुए मुस्लिम और दलित वोटरों के बदौलत चंद्रशेखर का संसद जाने का रास्ता साफ हो गया था। अब फिर से वही कवायद दोहराने की तैयारी कर रहे हैं।
बता दें कि चंद्रशेखर-औवेसी की नजर सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर होगी। क्योंकि हर बार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा यहीं के सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। नीचे दिए गए टेबल में कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम वोटरों की प्रतिशत संख्या दी गई है। ये धार्मिक जनगणना के आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं।
|क्र.
|विधानसभा सीट
|जिला/क्षेत्र
|मुस्लिम वोट का अनुमानित प्रभाव
|1
|कैराना
|शामली
|63%
|2
|नगीना (SC)
|बिजनौर
|68%
|3
|बेहट
|सहारनपुर
|50%
|4
|देवबंद
|सहारनपुर
|48%
|5
|सहारनपुर
|सहारनपुर
|44%
|6
|रामपुर
|रामपुर
|50%+
|7
|संभल
|संभल
|50%+
|8
|कुंदरकी
|मुरादाबाद
|50%+
|9
|मुरादाबाद ग्रामीण
|मुरादाबाद
|50%+
|10
|मुरादाबाद नगर
|मुरादाबाद
|उच्च प्रभाव
|11
|अमरोहा
|अमरोहा
|50%+
|12
|ठाकुरद्वारा
|मुरादाबाद
|52%
|13
|मेरठ सदर
|मेरठ
|उच्च प्रभाव
|14
|धौलाना
|हापुड़
|50%+
|15
|चमरौआ
|रामपुर
|उच्च प्रभाव
|16
|स्वार
|रामपुर
|उच्च प्रभाव
|17
|नूरपुर
|बिजनौर
|41%
|18
|टांडा
|अंबेडकरनगर
|उच्च प्रभाव
|19
|स्वार/सुआर
|रामपुर
|उच्च प्रभाव
|20
|असमोली
|संभल
|39%
मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को साधने के बाद तीसरी गठबंधन की आरक्षित सीटें यानी कि दलित बाहुल्य सीटों पर पैनी नजर होंगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये अनुमानित आंकड़े हैं।
|क्षेत्र
|विधानसभा सीटें
|क्यों अहम
|कौशाम्बी
|सिराथू, मंझनपुर (SC), चायल
|जिले में SC आबादी 30%+
|सीतापुर
|महोली, सीतापुर, हरगांव (SC), लहरपुर, बिसवां, सेवता, महमूदाबाद, सिधौली (SC), मिश्रिख (SC)
|राज्य के प्रमुख दलित बहुल जिलों में
|हरदोई
|सवायजपुर, शाहाबाद, हरदोई, गोपामऊ (SC), सांडी (SC), बिलग्राम-मल्लावां, बालामऊ (SC), संडीला
|SC आबादी 30%+
|रायबरेली
|बछरावां (SC), हरचंदपुर, रायबरेली, सलोन (SC), सरेनी, ऊंचाहार
|SC आबादी 30% के करीब/ऊपर
|उन्नाव
|बांगरमऊ, सफीपुर (SC), मोहान (SC), उन्नाव, भगवंतनगर, पुरवा
|SC आबादी 30%+
|औरैया
|बिधूना, दिबियापुर, औरैया (SC)
|SC आबादी करीब 30%
|जालौन
|माधौगढ़, कालपी, उरई (SC)
|बुंदेलखंड में दलित प्रभाव
|झांसी
|बबीना, झांसी नगर, मऊरानीपुर (SC), गरौठा
|बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण दलित क्षेत्र
|लखीमपुर खीरी
|पलिया, निघासन, गोला गोकर्णनाथ, श्रीनगर (SC), धौरहरा, लखीमपुर, कस्ता (SC), मोहम्मदी
|SC आबादी राज्य औसत से काफी ऊपर
|बहराइच
|बलहा (SC), नानपारा, मटेरा, महसी, बहराइच, पयागपुर, कैसरगंज
|पूर्वी/तराई क्षेत्र में महत्वपूर्ण दलित प्रभाव
2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 53 सीटों पर जीत-हार का अंतर 5,000 वोटों से कम रहा था। 2027 के चुनाव के लिहाज से ये सीटें काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अगर चंद्रशेखर और औवैसी प्रदेश के सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो इन सीटों के चुनावी परिणाम बदल सकते हैं।
|क्र.
|विधानसभा सीट
|विजेता पार्टी
|जीत का अंतर
|1
|धामपुर
|बीजेपी
|203
|2
|कुर्सी
|बीजेपी
|217
|3
|चांदपुर
|सपा
|234
|4
|नहटौर
|बीजेपी
|258
|5
|रामनगर
|सपा
|261
|6
|इसौली
|सपा
|269
|7
|बिलासपुर
|बीजेपी
|307
|8
|बड़ौत
|बीजेपी
|315
|9
|नकुड़
|बीजेपी
|315
|10
|कटरा
|बीजेपी
|357
|11
|दिबियापुर
|सपा
|473
|12
|शाहगंज
|निषाद पार्टी
|719
|13
|डुमरियागंज
|सपा
|771
|14
|मुरादाबाद नगर
|बीजेपी
|782
|15
|जसराना
|सपा
|836
|16
|सुल्तानपुर
|बीजेपी
|1,009
|17
|मानिकपुर
|अपना दल (एस)
|1,048
|18
|छिबरामऊ
|बीजेपी
|1,111
|19
|मड़ियाहूं
|अपना दल (एस)
|1,206
|20
|फरेंदा
|कांग्रेस
|1,246
|21
|सीतापुर
|बीजेपी
|1,253
|22
|बदलापुर
|बीजेपी
|1,326
|23
|बिजनौर
|बीजेपी
|1,445
|24
|श्रावस्ती
|बीजेपी
|1,457
|25
|औराई
|बीजेपी
|1,647
|26
|इटवा
|सपा
|1,662
|27
|गाजीपुर सदर
|सपा
|1,692
|28
|बस्ती सदर
|सपा
|1,779
|29
|बिसौली
|सपा
|1,834
|30
|सलोन
|बीजेपी
|2,111
|31
|किठौर
|सपा
|2,180
|32
|रानीगंज
|सपा
|2,649
|33
|फूलपुर
|बीजेपी
|2,732
|34
|बछरावां
|सपा
|2,812
|35
|कालपी
|सपा
|2,816
|36
|फरीदपुर
|बीजेपी
|2,921
|37
|जैदपुर
|सपा
|2,982
|38
|बहेड़ी
|सपा
|3,355
|39
|मेजा
|सपा
|3,439
|40
|हंडिया
|सपा
|3,543
|41
|बिंदकी
|अपना दल (एस)
|3,797
|42
|सरेनी
|सपा
|3,807
|43
|अलीगंज
|बीजेपी
|3,810
|44
|इटावा
|बीजेपी
|3,984
|45
|पटियाली
|सपा
|4,001
|46
|बहराइच
|बीजेपी
|4,078
|47
|जलेसर
|बीजेपी
|4,441
|48
|मधुबन
|बीजेपी
|4,448
|49
|जलालाबाद
|बीजेपी
|4,572
|50
|तिर्वा
|बीजेपी
|4,608
|51
|भोगांव
|बीजेपी
|4,767
|52
|मोहम्मदी
|बीजेपी
|4,871
|53
|भदोही
|सपा
|4,885
स्रोत: उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम 2022 का सीटवार मार्जिन डेटा।
चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की दोनों मिलकर जिस तरह से यूपी में राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं उस हिसाब से बसपा प्रमुख मायावती के पारंपरिक वोट बैंक के लिए चुनौती बन सकती है। दलित, खासकर जाटव समुदाय, लंबे समय से मायावती का मजबूत आधार रहा है, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद युवा दलितों के बीच अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने में जुटे हैं। वहीं, ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं को राजनीतिक हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व और अधिकारों के मुद्दे पर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि चंद्रशेखर दलित और ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में कामयाब होते हैं, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती के पारंपरिक सामाजिक समीकरण पर असर पड़ सकता है। हालांकि, जाटव वोट बैंक में सेंध लगाना आसान नहीं होगा, क्योंकि मायावती की राजनीतिक विरासत और BSP का पुराना संगठन आज भी इस वर्ग में अहम प्रभाव रखता है।
तीसरी गठबंधन को लेकर सपा के वरिष्ट नेता आजम खान ने कहा है कि ' इनका मकसद दो चार सीटों को खराब करना है'। इस बयान को यूपी की आगामी विधानसभा चुनाव की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का सामाजिक परिवर्तन मोर्चा दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यह मोर्चा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। खासकर दलित युवाओं के बीच चंद्रशेखर की सक्रियता और मुस्लिम राजनीति में ओवैसी की मौजूदगी चुनावी समीकरण बदलने की क्षमता रखती है। हालांकि, आजम खान के बयान से साफ है कि सपा इस नए राजनीतिक गठजोड़ को अपने लिए संभावित चुनौती के तौर पर देख रही है।
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