SP Congress Alliance: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वह पार्टी की मजबूती और तरक्की के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के हितों से समझौता नहीं करेंगे। मसूद ने आरोप लगाया कि उन्हें घेरकर विलेन साबित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वह सिर्फ कांग्रेस के लिए सीटों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सपा की ओर से दी गई 26 सीटों पर भी सवाल उठाते हुए कहाकि 26 सीट आपने हमें दी हैं, इनका नतीजा आप उठा लीजिए, ये जो आप हमें दे रहे हैं, हम इसका क्या करेंगे, आपको मुबारक। मसूद ने 2022 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमानों ने एकतरफा कांग्रेस को वोट दिया था, फिर भी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकी।