Congress Samajwadi Party Alliance: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर चल रही खींचतान अब और चर्चा में आ गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद लगातार सपा के सीट बंटवारे के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं, अब सपा ने भी उनके बयानों पर प्रतिक्रिया देने से परहेज किया है। पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने साफ कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान के बाद सपा इमरान मसूद की किसी बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहती।